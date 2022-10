Johnny Gargano: «Brock Lesnar me comería»

Johnny Gargano está rivalizando con The Miz, por ahí anda también Dexter Lumis, después de haber terminado temporalmente su historia con Austin Theory. «Johnny Wrestling» está dando sus primeros pasos en Raw. Es una incógnita lo que conseguirá en los próximos meses, en los siguientes años, pero tiene todo el talento del mundo para ser una Superestrella realmente importante.

En espera de ver cómo continúa su carrera, nos detenemos un momento en una reciente sesión de preguntas y respuestas de TikTok que hizo el mismo luchador para hacernos eco de con quién no querría estar en una isla desierta: Brock Lesnar. Qué tan interesante sería una lucha entre ambos. Pero en esa situación tan extrema no lo querría a su lado porque cree que se lo comería.

► Johnny Gargano en una isla desierta

«Tal vez Brock Lesnar. Porque siento que si estuviéramos atrapados en una isla desierta, un par de días después, él me perseguiría, me encontraría, me destruiría y me comería. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, porque es el macho alfa de nuestra especie. Entonces, es como estar atrapado en una isla con Tyrannosaurus Rex».

De la misma manera, el que fuera Campeón NXT tiene claro con quién sí querría estar en una isla desierta: Candice LeRae.

«Si tuviera que quedarme con alguien, me encantaría estar con mi esposa. Eso es como unas vacaciones. Ella es la Superestrella más inteligente de WWE. Aunque no estamos en el mismo vestuario. Porque se casó con Johnny Gargano, pero eso me hace sonar arrogante, así que no voy a decir eso. Sin embargo, lo acabas de hacer, Johnny».

¿Con qué Superestrella de WWE os gustaría y no os gustaría estar en una isla desierta?