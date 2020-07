Mucho se ha hablado de su próximo paso en los encordados durante su ausencia. Sobre todo como posible hacker de Friday Night SmackDown. Aunque parece que esa historia ha quedado en el olvido. Tanto por la trama en sí como por el hecho de que él habría sido enviado silenciosamente a Monday Night Raw. Continuando con esta información, se adelanta ahora que Mustafa Ali volvería muy pronto a WWE en el nuevo programa de la marca roja.

► Mustafa Ali volvería muy pronto a WWE

Este nuevo informe proviene de Ringside News, la misma fuente que unos días atrás publicó que fue el mismo luchador quien solicitó su cambio al show de los lunes por su descontento en la marca azul; pensando en que Paul Heyman podría ayudarlo como ayudó a otras Superestrellas. Lamentablemente para él, este ya no está a cargo de la dirección de Raw. Por eso su situación se habría estancado de nuevo. Aunque parece que no será por mucho tiempo.

"Hemos sabido que está previsto que Mustafa Ali vuelva a las grabaciones de televisión de WWE mañana. No nos han confirmado en qué episodio aparecerá ya que la compañía generalmente graba varias semanas a la vez".

Cabe mencionarse que su movimiento de marca aún no ha sido confirmado oficialmente puesto que en WWE.com todavía aparece como miembro de SmackDown. Esto no quiere decir mucho obviamente porque el cambio en el website no se daría hasta que se hiciera en televisión.

Es realmente una incógnita lo que va a pasar de ahora en adelante con Ali pero va a buscar la manera de recuperar el impulso que tenía a primeros de 2019.