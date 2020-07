No es lo que parecía: este es el último combate de Lio Rush

Cuando hasta ahora se ha hablado del último combate de Lio Rush siempre se ha pensado en un combate luchístico. ¿Qué otro significado podría tener? No fue difícil imaginarse que antes de abandonar la lucha libre para centrarse en su carrera en la música o en el cine, o en ambas, tendría una lucha final.

Pero definitivamente ha resultado que no la tendrá. Porque tendría que ser hoy 20 de julio, como él mismo anunció en un primer momento. Todo se trataba después de tanta palabrería del lanzamiento de su nuevo álbum en el que da una entrevista en la que se supone que va a revelar muchas cosas.

El ex luchador de WWE acaba de hacer una publicación en Twitter para confirmarlo.

#TheFinalMatch IS FINALLY HERE AND I’VE GOT A STORY TO TELL!🤯 Please listen and tell the 🌎 that Lio MF Rush is BACK!!📺 🎮

Out NOW and available on ALL music streaming platforms! https://t.co/CebYGwcvAf pic.twitter.com/x8S3jXVCce

— Lio (@itsLioRush) July 20, 2020