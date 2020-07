Dave Meltzer informa de que Apollo Crews ha dado positivo por covid-19. Este es el motivo por el que no se presentó en The Horror Show at Extreme Rules. Obviamente, MVP no hizo ninguna alusión a esto anoche antes de presentarse como el nuevo Campeón de Estados Unidos porque su oponente no hizo acto de presencia. Y parece que lo va a ser, al menos hasta que este vuelva una vez se recupere. Quizá esta noche en Monday Night Raw se aclare toda esta situación.

► Apollo Crews ha dado positivo por covid-19

Mientras tanto, Meltzer fue bastante claro al respecto en la más reciente edición de su Wrestling Observer Radio.

"Apollo Crews tiene COVID. La gente lo sospechaba y así es".

Lo que sí explicó Montel Vontavious Porter fue que Crews tenía la espalda lastimada por culpa de Bobby Lashley. Lo más probable es que la historia vaya por este camino y la próxima vez que el campeón aparezca sea con algún tipo de protección en la misma. Pero tampoco se sabe por ahora cuando va a poder regresar a la acción así que quizá esta noche no quede todo aclarado. Pero de todas formas algo se va a decir al respecto en el programa de la marca roja.

Del mismo modo, si Crews se ausenta varias semanas, es de suponer que MVP seguirá teniendo el título. Un título que sostendría hasta que su rival volviera para hacer el mano a mano que debía haberse hecho en el PPV. Puede que incluso el rudo tenga un nuevo retador hasta entonces.