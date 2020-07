Muchos fanáticos llevaban desde que se anunció el combate deseándolo: Cesaro se corona en Extreme Rules 2020. También en el caso de Shinsuke Nakamura. Pero el luchador suizo estuvo recientemente en boca del Universo WWE de nuevo por cómo lo subestiman, lo que ha hecho que su victoria fuera muy celebrada.

Una nueva victoria en la división de duplas puesto que ambos ganaron el Campeonato de Parejas SmackDown venciendo al New Day. Esta no es la primera vez que Cesaro sostiene este título ya que lo hizo entre octubre de 2018 y enero de 2019 con Sheamus. Ambos formaban The Bar.

► Cesaro se corona en Extreme Rules 2020

Por eso de entre las muchas reacciones que han obtenido los rudos después de su importante victoria una de las más destacadas es la del "Guerrero Celta". Actualmente este también se encuentra buscando el éxito por su cuenta y en la misma marca azul. Todavía no ha sido capaz de coronarse pero no le está yendo mal en su rivalidad con Jeff Hardy. Aunque ahora al mismo tiempo no se encuentra cerca de ninguno de los campeonatos.

Esto fue lo que comentó el irlandés en Twitter una vez visto a su amigo coronarse:

"Vamos allá, qué bien. #BigTony".

Y hablando de reacciones también podemos conocer las de los dos luchadores.

"Innegable".

Tasted a “ #NewDay “ we are the Champions pic.twitter.com/SrhFXgZRs1 — Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) July 20, 2020

"En el nuevo día nosotros somos los campeones".

Además, Cesaro lanzó una nueva indirecta a la empresa.

"¿Cuál ha sido su combate favorito de The Horror Show at Extreme Rules?".

Ahora queda esperar que los dos rudos tengan un buen reinado como monarcas de la marca azul y que todo esto no quede en nada en unas semanas. Es de suponer que el Nuevo Día va a buscar una nueva oportunidad por el campeonato. Quizá ambos equipos se enfrenten de nuevo en SummerSlam 2020.