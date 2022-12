Nunca sabemos lo que sucede en la vida de los demás al cien por ciento y viendo cómo vive actualmente Montez Ford podemos pensar que todo es pura alegría; su exitosa carrera como Superestrella de WWE, la posibilidad de que sea empujado como luchador individual, su relación de larga data con Bianca Belair, el reality show que van a comenzar juntos… No obstante, ahora descubrimos que perdió a una hermana que hoy hubiera cumplido 40 años. A ella le dedica unas emotivas palabras que leemos a continuación:

► Montez Ford recuerda a su hermana fallecida

«Hoy habría sido el cumpleaños número 40 de mi hermana mayor.

«Perdí a mi hermana cuando tenía 10 años, y por eso luché mucho cuando era niño, e incluso a veces como adulto.

«No entendía por qué sucedió, me enojaba fácilmente, todo se derivaba de que extrañaba a mi mejor amiga.

«Incluso envejeciendo, hice muchos intentos de llenar ese vacío, pero algunos dolores son eternos.

«Pero una de las muchas cosas que me enseñó fue que no importa cuán ‘aro’ fuera o cómo me viera la gente, yo seguía siendo su hermanito. Y que un día, la gente abrazaría mi locura y traería alegría al mundo.

«Ojalá estuvieras aquí para que te lo dijera en persona, pero…

«¡Feliz 4-0 HERMANA MAYOR!

«Doy gracias a Dios por los 10 años que pasé contigo aquí.

«Espero que te sientas orgullosa, gracias por aguantar siempre mis formas hiperactivas y ser siempre mi oponente de lucha libre favorita, mucho antes de que estos grandes escenarios y luces entraran en juego.

«Has sido mi motivación para seguir adelante todos los días. Y doy gracias a Dios por eso.

«Todavía te amo y te extraño mucho,

«Por siempre y para siempre, tu hermano pequeño, KC«.