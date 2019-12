No fue una buena semana para Raw. No sólo empató los peores números de audiencia de su historia, sino que su rating se desplomó más de los normal. El Monday Night Football y los noticieros (en la vispera de la votación de juicio político contra Donald Trump) causaron estragos. Esto último seguramente también le pegará a los números de NXT y AEW.

Las luchas presentadas fueron:

1- Luke Gallows y Karl Anderson vencieron a The Viking Raiders.

2- Erick Rowan venció a Dante Leon.

3- RETADOR #1 AL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS, GAUNTLET MATCH: Ricochet vs. Akira Tozawa vs. Humberto Carrillo vs. R-Truth vs. Matt Hardy vs. Andrade: Sin ganador

4- Asuka venció a Deona Purrazzo.

5- Randy Orton venció a AJ Styles.

► Rating Raw 16 de diciembre 2019

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 2 millones 53 mil espectadores, con un rating de 0.60. Esto es un 4,5% menos que los 2 millones 150 mil espectadores de la semana pasada para el show de TLC. Esta es también la audiencia Raw más baja no festiva en la historia del show.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 204 mil (2 millones 255 mil la semana pasada).

(2 millones 255 mil la semana pasada). Segunda hora: 2 millones 099 mil (2 millones 201 mil la semana pasada).

(2 millones 201 mil la semana pasada). Tercera hora: 1 millón 858 mil (1 millón 995 mil la semana pasada).

► Los 10 episodios de Monday Night Raw más vistos de 2019 son:

Raw fue número 12 por la noche en audiencia por cable, detrás del juego de la NFL en ESPN, Monday Night Kickoff, SportsCenter at midnight, Hannity, The Ingraham Angle, Tucker Carlson Tonight, The Five, Special Report, Rachel Maddow Show, The Story, y FOX and Friends.

El Monday Night Football entre los Colts y los Saints encabezó la noche en audiencia con 11 millones 57 mil espectadores y un rating de 3.37 en el grupo demográfico 18-49. Raw fue número 8 en rating.