AEW, como NXT, está acostumbrando a los seguidores de la lucha libre profesional a buenos shows cada semana. Todos tienen momentos bajos, pero si los miramos en conjunto, el promedio es de una muy buena calidad, pues logran emocionar a los fans. Durante la cobertura de anoche de Dynamite compartimos una publicación de un fan que refleja bastante bien lo que estamos comentando.

Corpus Christi es reconocida por ser el publico más muerto de Estados Unidos. Hoy ha estado increíble… quizás la culpa no es de los fans, sino del producto.#AEWDynamite — El Jabroni (@Jaburoni) December 19, 2019

All Elite Wrestling puso nuevamente en pie a la fanaticada con sus luchas y segmentos, como harán la semana que viene, como harán el primero de 2020, donde recibirán el nuevo año de la mejor forma con un nuevo programa. Y esto no solo lo sabemos viendo lo que está ocurriendo desde que la empresa inició, sino también al descubrir el primero de los combates anunciados para entonces.

► Cartel para el primer Dynamite de 2020

Darby Allin ha sido el que lo ha confirmado en Twitter.

«1 de enero. Cody vs Darby 2«.

El primer mano a mano entre ambos, el único en realidad hasta la fecha, se dio el 29 de junio en Fyter Fest. Entonces no hubo vencedor después de que el réferi decretara el combate sin resultado por límite de tiempo al cumplirse los veinte minutos. Dentro de menos de dos semanas tendrán una buena oportunidad de determinar al mejor de los dos cuando uno consiga alzarse con el triunfo.

Cabe mencionarse que anoche compartieron encordado también, uniendo fuerzas en una lucha de duplas. Juntos se vieron las caras con The Butcher and The Blade, que es como se llama la pareja formada por los luchadores del mismo nombre que han estado atacando a Rhodes estas semanas. Los rudos cayeron, lo que podría significar el fin de la rivalidad. Pero veremos qué ocurre próximamente.

Esta historia, o historias, suponemos que tendrán un hueco en Revolution, el primer PPV de AEW en 2020.

La celebración será el 29 de febrero en la Wintrust Arena, en Chicago, Illinois.