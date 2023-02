MLW anuncia la firma de AKIRA

A través de su pagina web y redes sociales Major League Wrestling anunció hoy la firma de AKIRA, MLW busca expandir su elenco, con la llegada de su nueva serie exitosa, MLW Underground en REELZ.

AKIRA es una nueva generación de luchadores. Combina el Catch Wrestling y el estilo de lucha Deathmatch, un matrimonio aparentemente profano, AKIRA ha unido el inokiismo y los locos estigmas del combate a muerte de Jun Kasai. Él llama a esta peligrosa mezcla de lucha “CATCH x DEATH”.

Earning an underground rep for being a dangerous combatant with an unusual ability to endure pain and convert it into momentum to triumph in battle, AKIRA is 1000% fearless.

