Lio Rush estará en MLW SuperFight 2023

El sábado 4 de febrero Major League Wrestling presenta SuperFight 2023. La empresa MLW ha anunciado a través de sus redes sociales la participación de un ex-campeón en el evento que se celebrará desde el 2300 Arena de Philadelphia.

“The Man of the Hour”, Lio Rush, estará de regreso en MLW. Tal y como ha anunciado Major League Wrestling en el día de ayer, mediante su página web y en Twitter, Rush busca luchar contra alguien que responda su reto en SuperFight 2023. Hasta el momento de redactar esta nota no se conoce el rival de “The Bad Child” en el evento, MLW ha confirmado que lo conoceremos el mismo 4 de febrero en Philadelphia.

Lio Rush looking for a fight Feb 4 in Philly https://t.co/WeEOmDG8lZ — MLW (@MLW) January 18, 2023

El evento SuperFight 2023 se celebrará el sábado 4 de febrero de 2023 desde el 2300 Arena en la ciudad de Philadelphia y albergará una nueva tanda de grabaciones para MLW Fusion el show televisivo semanal de Major League Wrestling,.

Este es el cartel que presenta hasta ahora MLW para SuperFight 2023:

Campeonato Mundial de Peso Completo de MLW

Alex Hammerstone (c) vs. Jacob Fatu

Campeonato Mundial Peso Pluma de MLW

Taya Valkyrie (con César Durán) vs. Delmi Exo

B3CCA debuta en Major League Wrestling

Campeonato Open The Twin Gate

Natural Vibes (KZY & Big Boss Shimizu) vs. TBA

Lio Rush en acción