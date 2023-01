Stardom: “Triangle Derby I” Día 3

Stardom se trasladó al Nagoya International Conference Hall para la tercera jornada del torneo “Triangle Derby I”.

► “Triangle Derby I” Día 3

Donna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai y Thekla) sumaron sus p´rimeros puntos tras imponerse a Rina Amikura, Waka Tsukiyama y Yuko Sakurai.

En el segundo y último encuentro de la competencia, Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) ligó su segundo resultado positivo doblegando a Cosmic Angels (Natsupoi, Tam Nakano y SAKI).

En el turno estelar, Saya Kamitani logró la treceava defensa del Campeonato Wonder of Stardom dominando a Ami Sohrei.

Los resultados completos son:

Stardom “TRIANGLE DERBY I IN NAGOYA ~ COME TO NAGOYA STARDOM”, 08.01.2023

Nagoya International Conference Hall Event Hall

Asistencia: 1,071 Espectadores

1. New Year Nagoya Rumble: Super Strong Stardom Machine (#11) venció a AZM (#10) lanzándola por encima de la tercera cuerda (13:33). Orden de eliminación: Saya Iida (#1), Lady C (#3), Momo Kohgo (#2), Ruaka (#4), MIRAI (#8), Yuna Mizumori (#5), Hazuki (#6), Koguma (#7), Miyu Amasaki (#9) y AZM (#10).

2. Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May derrotaron a Natsuko Tora, Saki Kashima y Rina (11:01) con un Glamorous Driver MINA de Shirakawa sobre Kashima.

3. Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai y Thekla [2] vencieron a Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai [0] (9:05) con un Diving Rolling Guillotine de Sakurai sobre Tsukiyama.

4. Triangle Derby I: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi [4] derrotaron a Tam Nakano, Natsupoi y SAKI [0] (13:25) con un German Suplex Hold de Suzuki sobre Natsupoi.

5. New Year Special Tag Match: Mayu Iwatani y Syuri vs. Utami Hayashishita y Maika – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

6. Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) venció a Ami Sohrei (18:16) con un Firebird Splas defendiendo el título

– Triangle Derby I – Clasificación Parcial:

Triangle Red Block:

1. Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori [2]

-. Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May [2]

-. Giulia, Mai Sakurai y Thekla [2]

4. Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM [1]

5. Tam Nakano, Natsupoi y SAKI [0]

-. Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo [0]

-. Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki [0]

Triangle Blue Block:

1. Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi [4]

2. Syuri, MIRAI y Ami Sohrei [3]

3. Hazuki, Koguma y Saya Iida [2]

-. Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki [2]

5. Maika, Himeka y Lady C

-. Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima

7. Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai [0]