Lio Rush entiende la reputación que tenía en la WWE

No se puede decir que Lio Rush dejara a la gente indiferente durante sus dos breves etapas trabajando en WWE. El joven luchador consiguió llamar la atención tanto delante como detrás de cámaras. Unas veces para bien y otras para mal. Hoy nos acordamos de los problemas que tuvo entre bastidores relacionados con su supuesta mala actitud y su supuesta falta de respeto a los veteranos que lo llevaron a discutir públicamente con grandes nombres del negocio como Mark Henry. Aunque ambos acabaron arreglando sus diferencias.

The Man of the Hour and the All Mighty came to dominate and collect at #WWESanAntonio! pic.twitter.com/oZ5nr8gs44 — WWE (@WWE) January 20, 2019

► La reputación de Lio Rush en WWE

porque de ello estuvo hablando recientemente el «Man of the Hour» en su entrevista con Say Less; en la misma, además de reflexionar sobre su adiós a la compañía McMahon en 2020, también lo hizo sobre su salida de AEW en febrero de este año 20222, afirmando que en la organización Khan no sabían qué hacer con él creativamente. Él señala más bien a que algunas personas no asimilaban que el personaje que estaba desarrollando en televisión fuera tan diferente de su persona cuando no estaba trabajando en el programa.

“Naturalmente, soy una persona bastante tranquila y siento que ahí es donde la confusión entre las personas que piensan: ‘Está bien, ¿es así?’. Porque estaba detrás del escenario listo para hacer lo mío. Y la gente sabe que tengo 20, 22 años, cada oportunidad que tengo la estoy matando, no creo que haya arruinado una promo una vez.

“Así que siento que fue difícil para la gente mirar a este personaje ruidoso, descarado y arrogante en la pantalla, y verme callado y reservado detrás del escenario. La gente decía: ‘Este hijo de p*ta es engreído'».

¿Os gustaría que Lio Rush volviera a WWE?