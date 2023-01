Jones feliz por éxito de Cormier como comentarista

Jon Jones le da la bienvenida a Daniel Cormier como comentarista de su próxima pelea. Después de que el campeón de peso completo Francis Ngannou se separó de la UFC .

Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) regresa de un descanso de tres años para enfrentarse a Ciryl Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC) por el título vacante. en el cartel principal de UFC 285 el 4 de marzo.

Es probable que esté en la cabina de transmisión de su pelea su antiguo enemigo y rival Cormier, a quien Jones derrotó dos veces, aunque su victoria en UFC 214 fue declarada nula después de que Jones no pasó una prueba de drogas. Jones busca reflejar el éxito de Cormier como campeón de dos divisiones, pero el ex rey de los pesos semicompletos ​​dice que su rivalidad ya no juega un papel en su carrera.

“No estoy compitiendo contra Daniel Cormier. Ya lo he vencido dos veces. Estoy muy feliz por Daniel Cormier. Me encanta lo que ha hecho en su vida con su lucha libre y su transmisión. Creo que es increíble cuando un peleador puede retirarse y usar su voz e inteligencia para hacer algo que ama, así que no tengo nada más que respeto por Daniel Cormier”.

UFC 285 no marcará la primera vez que Cormier está detrás del escritorio para una pelea de Jones. Cormier comentó la victoria de Jones sobre Ovince Saint Preux en UFC 197, pero ambos eran peleadores activos en ese momento. Jones, quien le dio la vuelta a Cormier cuando salía del octágono, ya lo había vencido una vez en ese momento y luego corrió con él en UFC 214.