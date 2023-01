Lince Dorado defenderá campeonato en SuperFight

Major League Wrestling sigue dando forma a su evento SuperFight 2023. MLW acaba de anunciar el día de hoy un nuevo combate para el evento que se celebrará el 4 de febrero 2023 desde el 2300 Arena en Philadelphia.

Lince Dorado tendrá su primera defensa del Campeonato de Peso Medio en MLW SuperFight 2023. A través de su pagina web y en su cuenta en Twitter, Major League Wrestling informó que Lince Dorado y Delirious se medirán en un mano a mano en lo que será la primera oportunidad titular del luchador de ROH.

Lince Dorado vs. Delirious signed for Feb 4 in Philly https://t.co/UwKyECdexj — MLW (@MLW) January 24, 2023

El evento MLW SuperFight 2023 se celebrará el sábado 4 de febrero 2023, en vivo y directo desde el 2300 Arena en Philadelphia y albergará una nueva tanda de grabaciones para los shows televisivos de Major League Wrestling.

Cartel MLW SuperFight 2023

Campeonato Mundial Peso Completo MLW

Alex Hammerstone (c) vs. Jacob Fatu

Campeonato Mundial Peo Pluma Femenil MLW

Taya Valkyrie (con César Durán) vs. Delmi Exo

B3CCA debuta en Major League Wrestling

Campeonato Open The Twin Gate de DRAGONGATE

Natural Vibes (KZY & Big Boss Shimizu) vs. TBA

Hardcore Match

Rickey Shane Page vs. 1 Called Manders

Davey Richards vs. Lio Rush

Dumpster Match

Real 1 vs. Microman vs. Mance Warner vs. TBA

John Hennigan (con César Durán) vs. Willie Mack

Campeonato Mundial Peso Medio MLW

Lince Dorado vs. Delirious