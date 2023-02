Participantes y cartel “All Star Jr Festival 2023”

Serán 47 luchadores de peso inferior a 100 kg. los que verán acción en el “All Star Jr Festival 2023“, primera gran reunión de pesos junior organizada por Hiromu Takahashi y New Japan Pro Wrestling.

► “All Star Jr Festival 2023”

Esta iniciativa tuvo eco en las empresas japonesas, así que en la gran función que tendrá lugar el 1 de marzo en el Tokyo Korakuen Hall, estarán representadas 21 organizaciones, incluido el Consejo Mundial de Lucha Libre, única empresa extranjera que contribuirá con cuatro luchadores de gran calidad: Volador Jr, Soberano Jr, Atlantis Jr. y Místico.

Desafortunadamente por circunstancias ajenas, luchadores como Leo Isaka, Naoshi Sano y Fuminori Abe no estarán presentes a pesar de su gran calidad luchística.

Los boletos están vendidos en su totalidad y parte de las ganancias se destinarán para las terapias de recuperación de Shinjiro Ohtani, uno de los mejores pesos junior de todos los tiempos.

► “All Star Jr Festival 2023” – Participantes

Hiromu Takahashi (NJPW)

El Desperado (NJPW)

Taiji Ishimori (NJPW)

AMAKUSA ( NOAH)

Dragon Kid (Dragon Gate)

Atsuki Aoyagi (AJPW)

MUSASHI (Michinoku Pro)

Yuki Ueno (DDT)

Billy Ken Kid (Osaka Pro)

El Lindaman (GLEAT)

Volador Jr (CMLL)

BUSHI (NJPW)

Alejandro (NOAH)

Ryusuke Taguchi (NJPW)

Kazuki Hashimoto (BJW)

Black Menso-re (AJPW)

Master Wato (NJPW)

Shoki Kitamura (Zero1)

Tatsuhito Takaiwa (independiente)

Tigers Mask (Osaka Pro)

Chicharito Shoki (2AW)

Gurun Mask (Ryukyu Dragon Pro)

YO-HEY (NOAH)

TAKA Michinoku (JTO)

Kota Sekifuda (BJW)

SHO (NJPW)

MAO (DDT)

Minoru Tanaka (GLEAT)

Jun Kasai (Freedoms)

DOUKI (NJPW)

HANAOKA (Secret Base)

Soberano Jr (CMLL)

Yoshinobu Kanemaru (NJPW)

Isami Kodaka (Basara)

The Grear Sasuke (Michinoku Pro)

Onryo (666)

Batten Blabla (Kyushu Pro)

LEONA (Dradition)

Atlantis Jr. (CMLL)

HAYATA (NOAH)

Ninja Mack (NOAH)

Shun Skywalker (Dragon Gate)

Yumehito Imanari (Ganbare Pro)

Hikaru Sato (Pancrase Mission)

Místico (CMLL)

Fujita “Jr.” Hayato (Michinoku Pro)

YAMATO (Dragon Gate)

Serán ocho luchas las que integren este inédito cartel donde se conjuga la experiencia de gladiadores veteranos, así como el tezón de los actuales consagrados y el ímpetu de las nuevas generaciones, dando como resultado ocho combates únicos y espectaculares.

El cartel completo queda así:

NJPW/Hiromu Takahashi Produce “ALL STAR JR. FESTIVAL 2023”, 01.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Keep it up! Shinjiro Otani 10 Man Tag Match: Tatsuhito Takaiwa, TAKA Michinoku, Minoru Tanaka, Yoshinobu Kanemaru y Jun Kasai vs. MUSASHI, LEONA , Kota Sekifuda, Shoki Kitamura y Chicharito Shoki

2. Isami Kodaka y MAO vs. Onryo y SHO

3. Master Wato vs. Atsuki Aoyagi

4. 5 Way Match: Shun Skywalker vs. Ninja Mack vs. YO-HEY vs. Taiji Ishimori vs. Soberano Jr.

5. 3 Way Tag Match: Volador Jr. y El Desperado vs. Yuki Ueno y El Lindaman vs. DOUKI y HANAOKA

6. Hikaru Sato, Ryusuke Taguchi y Yumehito Imanari vs. The Great Sasuke, Tigers Mask y Batten Blabla

7. Fukumen Eight Man Tag Match: Mistico , Gurukun Mask, Billy Ken Kid y Alejandro vs. Dragon Kid, BUSHI, Black Menso~re y Atlantis Jr.

8. Hiromu Takahashi, AMAKUSA y Fujita “Jr.” Hayato vs. YAMATO, HAYATA y Kazuki Hashimoto