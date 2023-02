John Morrison: “César Durán es el mejor”

John Morrison, bajo el nombre de Johnny Mundo, era una de las estrellas de Lucha Underground, donde Dario Cueto era el Gerente General. Ahora, como Johnny Fusion, lo es de MLW, donde su antiguo mandamás ahora se llama César Durán. De él estuvo hablando el veterano luchador recientemente en el podcast In The Kliq. Y a pesar de que no siempre tuvieron la mejor de las relaciones, no tiene nada más que buenas palabras que decir sobre él.

► John Morrison alaba a César Durán

“Estoy trabajando con César Durán, Taya [Valkyrie] y Sam Adonis. Ha sido realmente genial trabajar con Taya nuevamente. César Durán es un gran talento. Agrega credibilidad, creatividad y habilidad a cualquier situación en la que se encuentre. Es un placer estar cerca de él, y siento que realmente eleva a cualquiera con el que está en un segmento.

“Toma el arte de la lucha libre profesional muy en serio. Si no saben de lo que hablo, fue Dario Cueto en Lucha Underground. Es César Durán actualmente en MLW. En mi despedida de soltero lo llamamos Luis porque ese es su nombre de rodaje. Es el mejor tipo de todos.

“Es un retroceso moderno a todo lo que era genial sobre un gerente en los años 80. Creo que ha evolucionado al siguiente nivel porque es un actor muy serio, y está combinando la lucha libre profesional y su habilidad para actuar, y el único lugar para verlo es en MLW”.

