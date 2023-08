MJF: «Si gano en Wembley seré legendario»

La rudeza del personaje que interpreta lo lleva a dejar declaraciones sumamente magnánimas acerca de su estatus como Campeón Mundial AEW, aunque lo cierto es que MJF va camino de entrar en los anales de la historia: junto a Adam Cole, será el estelarista que ha luchado ante mayor cantidad de público de pago bajo registros oficiales, cuando compita dentro de dos días en All In.

Y no escatimó en epicidad durante su reciente charla ante los micrófonos de Busted Open Radio, pues MJF no quiere ser un campeón más de AEW.

«Este [título] es por lo que trabajas toda tu vida, así que diría que ganarlo en el Prudential Center es literalmente para lo que dedicas toda tu vida. Ha habido tantos momentos increíbles, no me malinterpretes. He tenido una carrera digna del Salón de la Fama, y solo tengo 27 años […] Todo. Esto es por lo que trabajas toda tu vida como atleta, esto es lo que sueñas cuando eres niño. La palabra ‘todo’ lo abarca. Lo que también significa mucho para mí, desde una perspectiva de metas futuras, es que quiero ser recordado universalmente por haber tenido el m ejor reinado con el Campeonato Mundial AEW . Esa es mi meta. Es una meta realmente grande que tengo, entre muchas otras. Siento que estoy bastante cerca de lograr que eso suceda».

Y sus declaraciones en Busted Open Radio dieron para más. MJF también quiso dibujar el escenario que se le presentaría si consigue derrotar a Adam Cole y retener el Campeonato Mundial AEW en All In. Acompañado, seguidamente, de poco menos que una carta de amor hacia el «Panama Playboy».

[…] Todo lo que me queda por hacer es ganar en Wembley. Y si lo hago será verdaderamente legendario. Y no esto no es una frase hecha, es algo muy real ser el mayor estelarista en la historia de este deporte y ganar. Y el hecho de poder hacerlo con alguien que significa mucho para mí. Y creo que la gente piensa que Adam Colby y yo estamos en televisión y luego, vale, adiós. Hablo con este tipo todos los días. Es mi hermano. Nunca he conocido a alguien más solícito, más comprensivo, más cariñoso y sobre todo, en el que pueda confiar. Realmente nunca he sido capaz de confiar en alguien.

Por desgracia, tengo DSR. Si alguien no sabe lo que es, Disforia Sensible al Rechazo. Y hace que, básicamente lo que va a pasar hoy, y es triste. Voy a salir de esta habitación y por cómo mi cerebro está hecho, voy a pensar que por mucha terapia que reciba, todo el mundo me odia. Algo que ha hecho que me sea más fácil ser un pedazo de mierd* durante toda mi carrera. Y me dificulta mucho bajar la guardia. Pero Adam Cole me ha enseñado a bajarla. Me ha hecho mejor persona. Y esa es la pura verdad.

Así que el hecho de que pueda compartir este momento con alguien que es como mi mejor amigo… Quiero a este tipo. Y es una locura. Seguro que tenemos momentos mejores y peores como todos los amigos. En plan de que a veces quiero golpearle en toda la put* cara con este anillo. A veces él quiere endosarme una Superkick y romperme la mandíbula. Pero al final, siempre nos damos un abrazo. Voy a vencerte, Adam, pero nos daremos un abrazo.