La mala caída de Charlotte Flair en WrestleMania 39

Durante WrestleMania 39, Charlotte Flair perdió el Campeonato Femenil SmackDown ante Rhea Ripley; el título no existe actualmente, fue cesado y Mami recibió el Campeonato Mundial Femenil de WWE. Las dos protagonizaron una gran lucha, muchos la calificaron como la mejor del evento, e incluso como la mayor que dos mujeres dieron nunca en The Showcase of the Immortals. Hoy nos acordamos de ella, aunque por un motivo distinto: la mala caída de The Queen.

► La mala caída de Charlotte Flair

En un momento del combate, la contendiente aplicó un German Suplex a la campeona que hizo que esta cayera sobre su cara. A pesar de que no estaba planeado de esa manera, Charlotte asegura que está contenta por cómo salió pues eso fue parte en que el choque fuera tan bueno. Así lo explica en su reciente entrevista en The Michael Kay Show.

«En el pasado WrestleMania, Rhea y yo tuvimos un movimiento en el que por un momento pensé, ‘ahí está mi rostro en el suelo, ay, eso no debía suceder’. Estaba pensando, ‘Dios, espero que no se mueva, déjame recuperar el aliento por un momento’.

«Y si vuelves a verlo, fue uno de los mejores momentos de la lucha, el suplex a mi cara cuando no estaba planeado. Si eso no hubiera ocurrido, no habríamos tenido esas repeticiones, así que para mí, estoy muy contenta de haber aterrizado de plano en mi rostro. Hizo que la lucha fuera mucho mejor».

En estos momentos, La Reina está buscando el Campeonato Femenil WWE, que se encuentra en manos de IYO SKY, quien lo expondrá ante Zelina Vega en el nuevo SmackDown. Todavía no se sabe ante quien lo hará en Payback 2023 pero puede que Flair esté involucrada. Mientras, Rhea se jugará el título que aún tiene en el Premium Live Event ante Raquel Rodríguez.