Quiso New Japan Pro-Wrestling que su función final del 2022 y última también antes de Wrestle Kingdom 17 estuviera centrada en Suzuki-gun, la facción que Minoru Suzuki lidera desde 2011 y que el viernes acabó por disolverse.

Y precisamente Suzuki fue el receptor de la cuenta de tres, vía Zack Sabre Jr., quien dio la victoria a su cuarteto —completado por Taichi, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru— sobre «The King», Taka Michinoku, Lance Archer y El Desperado. Vibrante y emotivo choque entre hermanos de armas que sirvió de memorable epílogo de la noche.

Historia que muchos creían avanzaría un próximo retiro de Suzuki, hasta que este tomó el micro luego del combate y expuso lo siguiente.

Suzuki-Gun's final bow closed out 2022 for New Japan Pro-Wrestling!



With tears, smiles, and terrifying threats from Lance Archer & Minoru Suzuki, there couldn't have been a more perfect ending…



