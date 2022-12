New Japan Pro Wrestling dio a conocer los carteles de sus dos funciones «Road to Tokyo Dome» que comenzarán el 22 de diciembre.

► «Road to Tokyo Dome»

Aunque breve, la gira tiene el carácter especial de que será la última de la facción de Minoru Suzuki, la violenta Suzuki Army, ya que al cierre de la misma, se consumará la disolución de la agrupación luego de once años de existencia.

Ambas funciones tendrán lugar en el Tokyo Korakuen Hall, los días 22 y 23 de diciembre. En la especial de la primera fecha, Zack Sabre Jr. y Taichi enfrentarán a Tomoaki Honma y Ren Narita.

La semifinal es una cuádruple amenaza de parejas de pesos junior, donde chocarán Ryusuke Taguchi y Master Wato contra Hiromu Takahashi y BUSHI, contra El Desperado y Yoshinobu Kanemaru contra Taiji Ishimori y Gedo.

En el turno estelar, Minoru Suzuki comandará a Lance Archer y Douki contra Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y YOH.

El cartel completo queda así:

NJPW «ROAD TO TOKYO DOME», 22.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

1. Kosei Fujita vs. Francesco Akira

2. Yuto Nakashima vs. Aaron Henare

3. Ryohei Oiwa vs. Great-O-Khan

4. Jeff Cobb vs. Oskar Leube

5. Satoshi Kojima, Togi Makabe y Shota Umino vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y SANADA

6. Tomoaki Honma y Ren Narita vs. Zack Sabre Jr. y Taichi

7. 4 Way Match: Ryusuke Taguchi y Master Wato vs. Hiromu Takahashi y BUSHI vs. El Desperado y Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori y Gedo

8. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y YOH vs. Minoru Suzuki, Lance Archer y DOUKI

Para la segunda fecha, la última lucha de Suzuki Army será Minoru Suzuki, Lance Archer, El Desperado y TAKA Michinoku contra Zack Sabre Jr., Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI. Los ocho elementos vigentes se enfrentarán en un combate de cuatro contra cuatro como punto final de una era.

El cartel completo queda así:

NJPW «ROAD TO TOKYO DOME», 23.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

1. Yuto Nakashima y Oskar Leube vs. Yujiro Takahashi y SHO

2. Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vs. Tomohiro Ishii y Toru Yano

3. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Ren Narita y Tiger Mask vs. Great-O-Khan, Jeff Cobb, Aaron Henare y Francesco Akira

4. Shingo Takagi y Hiromu Takahashi vs. «King of Darkness» EVIL y Dick Togo

5. Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima vs. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI

6. Hiroshi Tanahashi, Shota Umino y Ryusuke Taguchi vs. Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI

7. Kazuchika Okada, YOH y Master Wato vs. Taiji Ishimori, El Phantasmo y Gedo

8. Suzuki Army Final: Minoru Suzuki, Lance Archer, El Desperado y TAKA Michinoku vs. Zack Sabre Jr., Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI