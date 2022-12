JTO: «TakaTaichi 2 Together 50th Anniversary» Shingo Takagi vs Taichi

TAKA Michinoku y Taichi anunciaron el cartel completo para «TakaTaichi 2 Together 50th Anniversary», última función que producirán de manera conjunta.

► «TakaTaichi 2 Together 50th Anniversary»

La función tendrá lugar en el Yoyogi National Stadium Gymnasium, el 19 de diciembre. Tras el anuncio de la disolución de Suzuki Army, TAKA Michinoku y Taichi decidieron también poner punto final a sus funciones conjuntas, por lo que ésta tendrá un carácter especial, además de que participan los integrantes de su facción y luchadores invitados de otras empresas.

Minoru Suzuki y Douki unirán fuerzas para enfrentar a Jun Kasai de Freedoms y Tomoaki Honma de NJPW.

Lance Archer y El Desperado de Suzuki Army se verán las caras ante DAMNATION TA (Daisuke Sasaki y MJ Paul) de DDT.

En el turno semifinal, TAKA Michinoku combatirá a Hiromu Takahashi en un mano a mano especial donde el vencedor se llevará un millón de yenes como recompensa.

En la lucha estelar, Shingo Takagi y Taichi se enfrentarán en un combate de leñadores de el ‘Último hombre en pie’ por el Campeonato KOPW 2022- La modalidad fue elegida por los aficionados tras una encuesta celebrada vía Twitter y fue propuesta por Takagi. Las reglas de la lucha de KOPW implicarán que el ring estará rodeado de luchadores para mantener la acción en el ring, mientras que una victoria solo se puede lograr por pinfall, seguida inmediatamente por el oponente inmovilizado que no puede responder a un conteo de 10.

El cartel completo queda así:

JTO «TAKATAICHI 2 TOGETHER 50TH ANNIVERSARY, 19.12.2022

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

1. Yuu Yamagata, Sumika Yanaga y Misa Kagura vs. Aoi, rhythm y HisokA

2. Ren Ayabe y 2 novatos de JTO vs. Yoshitatsu, Ryuya Takekura y 1 JTO Rookie

3. Singles Match: Tomoka Inaba vs. Suzu Suzuki

4. Minoru Suzuki y DOUKI vs. Tomoaki Honma y Jun Kasai

5. El Desperado y Lance Archer vs. Daisuki Sasaki y MJ Paul

6. Hiromu Takahashi vs. TAKA Michinoku

7. NJPW KOPW Sanctioned Lumberjack Last Man Standing Match: Shingo Takagi (c) vs. Taichi