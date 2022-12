¿Sami Callihan dejará pronto IMPACT! Wrestling?

Una vez su hasta ahora única ostentación del Campeonato Mundial Impact vio su fin (a menos de Tessa Blanchard en Hard To Kill 2020), Sami Callihan ha tenido básicamente desde entonces una trayectoria dentro de la otrora TNA como elevador de talentos.

Y en estos días, Callihan tiene la misión de impulsar al vestigio de Violent By Design denoninado The Design, que Deaner comanda tras la salida de Impact de Eric Young.

El pasado día 8, Callihan fue derrotado de manera limpia por Kon, y a la semana siguiente, no obstante, «The Death Machine» pudo salir vencedor de un mano a mano contra Angels, otro de los aliados de Deaner.

Aunque la sorpresa estuvo en el más reciente capítulo de Impact, porque Callihan reveló a Deaner querer formar parte de su facción. Propuesta rechazada. Deaner, Kon y Angels lo apalizaron, si bien no puede descartarse una eventual unión.

Coincidiendo con tal segmento, en las últimas horas Fightful ha revelado una interesante información sobre el estatus contractual de Sami Callihan.

Según el medio comandado por Sean Ross Sapp, Callihan dejaría Impact Wrestling dentro de un par de meses, cuando su actual contrato concluya, sin previsiones de renovación. En 2021 ya muchos esperaban su marcha, pero el veterano decidió extender su acuerdo con Impact dos años más. Esta vez, parece que Callihan no tiene intenciones de continuar.

«The DRAW» pondría fin a un lustro de vinculación, y lo interesante, si se une a otra casa, será comprobar las potenciales repercusiones para su propia promotora, The Wrestling Revolver, pues esta se nutre habitualmente de nombres de Impact. Empresa, por cierto, cuyos shows siempre resultan muy recomendables.

The Death Machine wants The Design "RIGHT NOW!"@TheSamiCallihan #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/zPezlm7nhe