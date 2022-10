AEW es competencia de WWE, eso es indiscutible. Ahora, ¿en lo relativo a qué? Recientemente, vimos a Dynamite vencer a NXT una vez más. Sería interesante ver el mismo programa de la compañía Khan contra Raw o SmackDown. Podemos hablar también de la contratación de luchadores, hay quienes prefieren ser Superestrellas, hay quienes prefieren ser All Elite. También podemos encontrar categorías en las que no tiene sentido compararlas porque la organización McMahon está muy por encima, como es el número de fans o el alcance internacional.

► AEW es competencia de WWE

Pero que son competencia es un hecho. Mick Foley estuvo hablando de ello en un episodio reciente de su podcast, Foley is Pod. El miembro del Salón de la Fama de WWE considera que la empresa donde alcanzó la cima de la lucha libre se engaña a sí misma si no ve All Elite Wrestling como un oponente.

“Cuando la gente dice ‘¿eres leal a la WWE?’, yo digo que ante todo estoy a favor de los chicos. Y cuando digo chicos, me refiero colectivamente a los hombres y las mujeres. Quiero lo mejor para el talento y, en última instancia, creo que lo mejor para el talento es lo mejor para la empresa. Me encanta la WWE, pero me encanta el hecho de que haya una fuerte competencia. Si afirman que no es competencia, se están engañando a sí mismos”.

¿Qué os parecen las palabras de Mick Foley?