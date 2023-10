La edición del año 2000 de Royal Rumble se llevó a cabo el 23 de enero en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. El evento PPV tuvo como estelar una la batalla real de 30 hombres, que fue ganada por The Rock. Además, entre otras, se dio una lucha por el Campeonato WWE en la que Triple H defendió su reinado ante Cactus Jack, no de los alter ego de Mick Foley. Y con ella continuamos recordando que en los instantes finales del combate HHH aplicó el Pedigree a su oponente sobre un montón de chinchetas.

Triple H – vs – Cactus Jack

📍Royal Rumble (2000)

► Aquel Pedigree contra Mick Foley

Durante una reciente aparición en Hot Ones, popular serie de YouTube en la que famosos comen alitas de pollo cada vez más picantes mientras hablan de sus vidas y de sus carreras, The Hardcore Legend se acordó de aquella ocasión. Cabe mencionarse que muchos consideran que ese fue el mejor choque de su carrera. Él pensó que podía perder un ojo con ese movimiento pero pensó que la gloria estaba por encima del riesgo. Como siempre.

«Fue una forma de analizar instantáneamente el riesgo y la recompensa. Recuerdo en enero de 2000, a solo unas cuadras de distancia en el Madison Square Garden. El Sr. McMahon me dijo a mí y a Triple H: ‘Sin chinchetas’. Tan pronto como el Sr. McMahon se alejó, Triple H me preguntó: ‘¿Ya las pusiste debajo del ring?’, y yo le respondí: ‘Sí, ya me encargué de eso’.

«Esta fue una de las últimas luchas de mi carrera, por lo que fue un gran momento. Cuando vi ese majestuoso montón de chinchetas, que había unas cinco o seis mil, pensé en la sabiduría de recibir ese Pedigree de frente en esas chinchetas. Llegué a la conclusión de que, bueno, podría perder un ojo, ¡pero imagina la reacción de la audiencia! [risas].»

