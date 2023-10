Mei Suruga y Makoto son dos de la invitadas de lujo que verán acción en el Grand Prix Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Previo a su expedición a México, ambas gladiadoras ofrecieron una conferencia de prensa y hablaron de lo que espera de esta nueva edición de la competencia femenina que se realizará el 27 de octubre en la Monumental Arena México.

Emocionadas y con grandes expectativas, las luchadoras japonesas hablaron ante los medios especializados.

– Sobre su presencia en el Grand Prix de Amazonas:

Mei Suruga:

Makoto:

He estado en México en el pasado, pero no había Grand Prix en ese momento, así que estoy muy feliz de poder participar en esta ocasión. Escuché que Mei, que es como pariente mío, logró grandes cosas. Estoy muy emocionada y claro que quiero ganar y tomarme un libro de fotos en un lugar turístico como Cancún.

– De las 16 competidoras del torneo, ¿Qué luchadora tiene que ser tomada especialmente en cuenta?

Mei Suruga:

Para mi, Reina Isis. Luché contra ella el año pasado en Guadalajara y en la Arena México, y me pareció una luchadora muy fuerte aunque no tuve mucho tiempo para alternar con ella. Escuché que ella competirá nuevamente este año así que me gustaría enfrentarla.