Michael Oku: «RevPro ofrecerá el mejor show del fin de semana»

Estamos a poco más de 24 horas de AEW All In, cita que pondrá patas arriba la ciudad de Londres. O que ya la está poniendo, porque desde ayer, varias promotoras locales aprovechan tal coyuntura para mostrar sus mejores galas.

Si bien hoy será la jornada de mayor sustancia, con seis eventos programados, donde sobresale por derecho propio el 11 aniversario de Revolution Pro Wrestling (RevPro), que ofrece un menú luchístico para muchos superior al de All In.

Esta celebración verá a Michael Oku defender el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo ante Trent Seven, y «The OJMO» dejó unas interesantes declaraciones ante los micrófonos del podcast de Cultaholic Wrestling.

«Creo que si te gusta la lucha libre, yendo a Revolution Pro Wrestling verás el mejor show del fin de semana. No es un ataque a AEW ni una pulla. Ese show [All In] va a ser increíble y estoy impaciente por verlo. Voy a divertirme como nunca. He estado en varias entregas de WrestleMania y creo que puede superar a cualquier Mania en la que he estado. Pero si miras de arriba a abajo el show de Revolution Pro Wrestling, incluyendo la batalla campal de la previa, no creo que, especialmente en relación a calidad-precio, vayas a encontrar un mejor producto ‘in-ring’ en todo el fin de semana, ni mucho menos el sábado».