La ilusión de KUSHIDA cerca de su debut en MLW

“Esta es la oportunidad que necesito. Agradezco a los dioses de la lucha libre profesional por dármelo. Nunca he conseguido el campeonato superior. Eso significa que usted es la cara de la empresa. Quiero ser el motor de la empresa. Quiero llevar Impact a todo el mundo. Luchar por el título mundial es un sueño. No puedo esperar para hacerlo realidad”. Esto decía KUSHIDA en abril.

Entonces, iba a luchar por el vacante Campeonato Mundial Impact, pero salió derrotado frente a Steve Maclin, que lo perdería ante el actual monarca, Alex Shelley. Además, el luchador japonés dedicó los siguientes dos meses a NJPW. Sí trabajó después en la Impact Zone, pero también en el CMLL y la escena independiente.

#KUSHIDA catches @SpeedballBailey with a Small Package Driver to secure the victory on #IMPACTonAXSTV! pic.twitter.com/uT9dwz26qj

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 11, 2023