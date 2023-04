KUSHIDA quiere liderar IMPACT en todo el mundo

Rebellion 2023 verá a KUSHIDA y Steve Maclin luchar por el Campeonato Mundial Impact que se encuentra vacante desde que Josh Alexander renunciara a él debido a una lesión. Cualquiera pensaría que por éxitos a lo largo de su carrera el luchador japonés es favorito -por ejemplo, es uno de los Campeones Jr. de Peso Completo más condecorados de NJPW- pero es interesante apuntar que nunca ganó un título del mundo. Así que veremos qué sucede cuando ambos colisionen este próximo domingo.

BIG NEWS! This Sunday's #Rebellion will also be available to purchase on YouTube in the US, Canada, Mexico and South Korea!

Order HERE: https://t.co/t4BABMDugH pic.twitter.com/dTksyEwTpQ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) April 11, 2023