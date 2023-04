Saraya extraña trabajar con Cody Rhodes

Saraya llegó a AEW después de que Cody Rhodes se fuera, pero trabajaron juntos años antes en WWE. Concretamente, durante los años 2011 a 2016, desde que la Anti-Diva entró a la compañía hasta que el American Nightmare la abandonó. Recientemente, la luchadora estuvo hablando de su antiguo compañero con Josh Martinez en Superstar Crossover y reconoce que extraña compartir momentos como hacían en el pasado, recordando que él inventó el término ‘Glampire’ que ella utiliza.

> Saraya extraña a Cody Rhodes

“No he visto a Cody en años porque cuando llegué a AEW, él ya no estaba allí. Amo a Cody. Amo a Brandi. Amo a toda la familia, pero sí, Cody era un amor. De hecho, él es el que inventó el término ‘Glampire’ que uso todo el tiempo. Estábamos haciendo Tributo a las Tropas y estaba vestido como Stardust o lo que sea. Pero de todos modos, estaba esta chica que me miraba como una mi*rda, pero ella se parecía a mí, ¿verdad? Era gótica o lo que sea. Él dijo: ‘Sí, se parece a ti, pero tú eres como una versión más glamorosa. como un Glampire o algo así‘. Estoy como: ‘Me encanta eso. Me encanta tanto’. No creo que ni siquiera se acuerde, pero ya sabes, lo tomé, lo robé, me encantó. Es un ángel. Con suerte, lo volveré a ver pronto. Es increíble”.

Veremos si realmente se encuentran próximamente y si lo hacen de alguna forma que llame la atención de la lucha libre profesional.

¿Crees que Saraya volverá a WWE? ¿Y Cody Rhodes a AEW?