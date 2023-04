Sammy Guevara ya se ve como Campeón Mundial AEW

Si hay un luchador joven en AEW que parece claro que será Campeón Mundial de Peso Completo un día ese es Sammy Guevara. Y justamente ese es el objetivo que tiene el Spanish God desde hace mucho tiempo. No es una sorpresa, podría decirse que todos los que están en el negocio de los encordados buscan eso. Pero cada uno tiene su camino y recientemente él en un nuevo video de su vlog.

> El objetivo de Sammy Guevara

“No hay excusas, ese es el lema todas las semanas que voy a Dynamite, independientemente de lo que me arrojen. Esta semana, era yo mismo contra Komander, y sentí que tuvimos un combate tremendo. Es un tipo súper talentoso, y sentí que tenía la oportunidad no solo de mostrarle a la gente lo que puedo hacer en el ring, sino también en el micrófono, por qué merezco una oportunidad por el título mundial. Lo que sea que me arrojen, lo que sea que me lancen a continuación, haré todo lo que pueda, sin excusas, y mostraré a Tony Khan, AEW y a todos por qué merezco una oportunidad por el título mundial. No quiero limosnas, solo quiero lo que siento que he ganado. Todo lo que siempre quise o necesité en este viaje es solo una oportunidad de grandeza, y pude hacerlo con el Campeonato TNT, y lo ganado tres veces. Nunca he tenido una oportunidad por el título mundial todavía, y cada vez que lo haga, me aseguraré de no dejarlo escapar.

“Ha sido un objetivo mío desde que tengo memoria. Ha sido un largo viaje aquí en AEW. Muchos golpes, moretones, cicatrices, carritos de golf, lo que sea. Antes de AEW, fue un largo viaje solo para llegar aquí desde las independientes, y luego antes de los independientes, estaba en el patio de mi madre, saltando desde el techo, haciendo títulos de cartón, diciendo que iba a ser el campeón mundial, y sé que lo voy a hacer. Lo he hecho [en mi cabeza], he imaginado ese momento. Voy a ser Campeón Mundial, y voy a seguir demostrando cada semana por qué soy el campeón mundial que sé que soy.

“Recuerdo que en septiembre, después de todo el lío de All Out, estaban haciendo el torneo para coronar a un nuevo campeón, y pensé: ‘Tal vez este es mi momento’. Me acerqué, pero al final no fue así. Nunca había estado tan cerca del título mundial. Desde entonces, pensé: ‘¿Cómo puedo volver aquí? ¿Cómo puedo acercarme? Cuando agarre ese título, ¿cómo podré mantenerlo en mi manos sin tener que devolverlo?’. Este miércoles, agarré el título, y se sintió bien. No quería renunciar a él, y un día no tendré que hacerlo, será mío. Me lo quedaré y lo enmarcaré allí [en mi pared]. Lo he imaginado durante mucho tiempo. Hasta entonces, hasta ese día, voy a trabajar, no hay excusas, doy todo lo que tengo para mostrarle a AEW, Tony Khan, los poderes fácticos, que soy exactamente lo que soy, y ese es el campeón mundial”.

