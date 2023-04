BKFC firma ex campeón mundial de box Mike Alvarado

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la promoción de deportes de combate de más rápido crecimiento en el mundo, ha anunciado el fichaje del ex campeón mundial de boxeo Mike ‘Mile High’ Alvarado de Denver, CO en un exclusivo contrato promocional.

Alvarado, una popular leyenda del boxeo en su ciudad, debutará en BKFC 41, el monumental evento Pay-Per-View programado para el sábado 29 de abril en el 1STBank Center en Broomfield, CO.

“Me siento honrado de firmar un contrato promocional con BKFC“, dijo Alvarado. “He sido fanático desde que comenzaron hace cinco años y me encanta lo que están haciendo para los deportes de combate. Cuando escuché que planeaban regresar a Denver, supe que tenía que pelear en esta tremenda cartelera“, agregó. “Ha sido excelente trabajar con Dave Feldman y su equipo a lo largo de este proceso y no puedo esperar hasta la noche de la pelea para actuar frente a la gente de Denver”.

“Mike Alvarado no solo es un ex campeón mundial, sino un verdadero guerrero a quien vi pelear en en numerosas ‘Peleas del Año’ “, dijo David Feldman, presidente de BKFC. “Estamos encantados de comenzar a trabajar con él y que pelee en nuestra cartelera masiva en su ciudad natal. Como Austin Trout mostró al mundo de los deportes de combate en KnuckleMania3, los boxeadores profesionales tienen un gran conjunto de habilidades para tener mucho éxito en las peleas a puño limpio y esperamos que Mike Alvarado realice una actuación memorable el 29 de abril”, añadió Feldman.

Durante una carrera profesional de quince años, Alvarado compiló un récord de 40 victorias con solo cinco derrotas, 28 de sus victorias por nocaut. Alvarado es bien conocido por su trilogía épica con Brandon Rios, su primera pelea en 2012, nombrada por consenso “Pelea del año” por Sports Illustrated y muchos otros medios de comunicación deportivos.

Los enfrentamientos memorables adicionales de Alvarado a lo largo de su carrera se produjeron contra el miembro del Salón de la Fama, Juan Manuel Márquez, además de los campeones mundiales y principales contendientes Ruslan Provodnikov, Joshua Clottey, César Bazán, Mauricio Herrera, Carlos Molina y Breidis Prescott.

Jim Lampley de HBO nombró a Alvarado en “La Lista Gatti” como uno de los diez boxeadores más entretenidos del boxeo. BKFC 41 está encabezado por una triple cartelera con las estrellas más grandes de los deportes de combate. Peleando en la división de peso mediano, Mike ‘Platinum’ Perry, (2-0), defenderá su reputación como ‘El hombre más malo en los deportes de combate internacionales’ contra el ex campeón mundial de peso mediano de UFC, Luke Rockhold.

Haciendo su regreso al cuadrilátero de guerreros, el favorito de los fanáticos de BKFC y tres veces retador al título mundial de UFC, Chad ‘Money’ Mendes, (1-0), se enfrenta al ex campeón mundial de UFC y Bellator, Eddie ‘The Underground King’ Álvarez, compitiendo en la división de peso welter.

Además, defendiendo su título mundial de peso paja femenino de BKFC, Christine ‘The Misfit’ Ferea, (6-1-0), conocida como ‘La mujer más dura en los deportes de combate’, lucha contra la popular e intrépida luchadora australiana ‘Rowdy’ Bec Rawlings, (3-1) . Los detalles para la compra anticipada de transmisión Pay-Per-View de BKFC-41 se encuentran en BKFC.com.