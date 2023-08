Esto pasó con Cody Rhodes cuando SmackDown terminó

El episodio de SmackDown de esta pasada noche fue especialmente emotivo debido a los tributos a Bray Wyatt y Terry Funk, ambos fallecidos recientemente. LA Knight pronunció unas palabras de agradecimiento y recuerdo a The Eater of Worlds, antes de enviar un mensaje a The Miz con el clásico «Run» del endemoniado. En el caso de del Hardcore Icon fue Cody Rhodes, quien contó una historia relacionada con su padre, Dusty Rhodes. Todo ello en medio de un show dedicado a ambos y durante el cual fueron homenajeados tanto por la WWE como por los fanáticos.

► Cuando SmackDown terminó

Y una vez terminado, The American Nighmare volvió a tomar protagonismo. Primeramente, tuvo un mano a mano con Austin Theory del cual salió victorioso. Después, tomó el micrófono para dedicar unas palabras a la multitud. El luchador buscaba resaltar el trabajo del equipo de producción de la marca azul así como también enviar felices a casa a los fanáticos después de haber vivido una noche de alegría viendo a sus Superstars favoritas pero también triste pues el WWE Universe está de luto por el adiós a tan grandes guerreros.

«Esta noche, lo único que quiero hacer es dar un enorme aplauso a este asombroso equipo de producción que ha estado aquí durante toda la noche. Solo quiero que sepan que es un honor y un privilegio para mí estar aquí. Así que que Dios los bendiga a todos, cuídense unos a otros. Espero ver a cada uno de ustedes cuando la WWE regrese a Louisville».

@CodyRhodes gives his love to us #louisville fans after #WWESmackdown went off the air. After competing in a dark match against Austin theory pic.twitter.com/LtPB6CqSqX — Skryllz (@StevenM74016820) August 26, 2023

Cabe mencionarse que también se ha dado a conocer que Cody Rhodes estará como invitado en The Grayson Waller Effect durante Payback 2023. No suele suceder que un talk show tenga hueco en un Premium Live Event pero veremos si ambos no acaban enfrentándose.