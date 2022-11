Tras ser despedida el año pasado, Mia Yim regresó a WWE hace pocas semanas, y se unió a The OC, Karl Anderson y Luke Gallows para poder lidiar con Rhea Ripley y el resto de The Judgment Day, y espera en esta nueva aventura superar su triste paso como miembro del extinto grupo, Retribution, donde pasó con más pena que gloria; no obstante, su estadía por NXT fue mucho más decente, y ahí es donde se ganó el respeto de Triple H, a quien le atribuye la razón por la que decidió volver.

► Mia Yim pensó en retirarse tras salir de WWE

Después de que fuera despedida por WWE, Mia Yim tuvo un breve paso por Impact Wrestling, y le confesó a Shakiel Mahjouri de CBS Sports en SHAK Wrestling durante una entrevista reciente, que su pasión por la lucha libre profesional se reavivó después de salir de la WWE.

“Cuando eso sucedió, fue muy desalentador y desalentador. Pero ayudó que mi esposo y yo nos apoyáramos mutuamente, y teníamos otras cosas en las que concentrarnos, como la boda, y acabamos de comprar una casa, así que planeábamos mudarnos justo después de la boda. Estábamos muy ocupados con cosas de la vida real. Me ayudó a superarlo, y además de centrarme en ese aspecto, la lucha pasó a un segundo plano. Me hizo darme cuenta de que la lucha libre no lo es todo. La vida aún continúa, y para centrarse en las personas que amas.

Tuve que evaluar realmente si quería seguir luchando porque no estaba segura de hacerlo. Así que afortunadamente pude reavivar mi amor por la lucha libre con los amigos de Gail Kim, Scott D’Amore, Gisele, estar rodeada de grandes personas y poder salir, darlo todo, y tener ese apoyo. En ese momento, fue muy parecido a que no solo no estaba seguro de querer hacerlo, sino que sentí que tal vez se me había acabado el tiempo, que no era tan bueno como hace cinco o diez años. Así que tal vez es hora de colgar los botines.

Entonces, solo necesitaba encontrarme en la lucha libre y ver si aún podía luchar con todos estos nuevos talentos, pero también con los talentos que lo están dando todo ahora, ¿puedo seguirles el ritmo? Pude hacerlo, y al regresar, fue como, ‘Vamos’. Tengo tanto respeto por Triple H y lo que ha hecho por NXT que pensé que estaba lista para ir. Cuando me dijeron: ‘Oye, los chicos te quieren, creen que creen que podrías ayudarlos’, y el hecho de que los conocía meses antes, y a AJ años antes, fue como, demonios sí, vámonos. Así que fue agradable volver con todos dando la bienvenida”.