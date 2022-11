Poco más de 24 horas restan hasta la realización de Survivor Series WarGames, quinto «premium live event» del elenco principal de WWE desde que Triple H asumiera el control creativo de la empresa a finales del pasado mes de julio.

Aunque deberíamos hablar del cuarto, pues SummerSlam se armó en su práctica totalidad todavía bajo el mando de Vince McMahon, mientras que Extreme Rules ya contuvo los principales puntos del libro de estilo de «The Game» que este ha venido mostrando.

WarGames constituye la muestra más definitoria hasta ahora de la «HHH Era», pues aúna ese efecto novedad mediante el uso de los «juegos de guerra» y parece que algún que otro regreso bajo la manga, que reduciría un poco la considerable lista de Superestrellas ausentes de la programación.

Y precisamente tal número de ausencias cree Corey Graves que puede resultar un acicate de cara a que los implicados en WarGames levanten la mano y «dejen su huella». Ante los micrófonos de ‘WWE After The Bell’, Graves analiza así la cita de mañana.

Survivor Series WarGames tendrá lugar este sábado 26 de noviembre desde el TD Garden de Boston (Massachusetts), con el siguiente cartel provisional.

There's no stopping it now. #WarGames invades #SurvivorSeries tomorrow night, and “Parasite” by WWE Hall of Famer @OzzyOsbourne is an Official Theme Song for the event. pic.twitter.com/ztvDlwJ5fG