Mia Yim: «No podía decirle que no a Triple H»

Mia Yim regresó a WWE hace pocas semanas, y se unió a The OC, Karl Anderson y Luke Gallows para poder lidiar con Rhea Ripley y el resto de The Judgment Day. La HBIC fue despedida el año pasado junto a otro puñado de luchadores debido a recortes presupuestarios, pero previo a esta situación, no estaba teniendo un buen paso por el elenco principal, ya que había trabajado como miembro del extinto grupo, Retribution, donde pasó con más pena que gloria; no obstante, su estadía por NXT fue mucho más decente, y ahí es donde se ganó el respeto de Triple H.

► Mia Yim da crédito a Triple H por su regreso

WWE había cambiado el nombre de Mia Yim por el de Michin, el cual en coreano significa «locura», aunque terminó siendo una especie de «sobrenombre», ya que en el sitio oficial de la compañía vuelve a constar el nombre con el que se abrió paso en NXT.

Durante una entrevista con Rick Ucchino de Cageside Seats, Mia Yim declaró que regresar a la WWE fue una decisión fácil para ella, ya que disfrutaba trabajar con Triple H en NXT, siendo esencialmente él, la razón de su regreso.

“Siempre me ha encantado trabajar con Triple H en NXT. Fue con todos mis amigos. Fue fácil hablar con él… Y simplemente salió de la nada. Y con Triple H dirigiendo todo, no podía decir que no. Como si fuera alguien a quien respeto. Es tan inteligente y creativo. Con cómo fueron las cosas en NXT, absolutamente, absolutamente. Así que fue una decisión fácil para mí”

En el poco tiempo que ha estado en WWE en esta nueva etapa, Mia Yim ha podido percibir el ambiente actual en la compañía bajo el mando de Triple H, y lo comparó diciendo que era muy similar a la época negra y dorada de NXT.

«Asombroso. Muy agitado y ocupado, pero eso me gusta. Me gusta. Es impresionante. Se siente como NXT otra vez”.

Ahora, Mia Yim tendrá su primer gran reto en el elenco principal cuando se una a Bianca Belair, Asuka y Alexa Bliss para enfrentarse a Damage CTRL, Nikki Cross y Rhea Ripley en una lucha de WarGames en Survivor Series.