México y Japón tienen a Jon Moxley lejos de AEW

En sus últimas cuatro luchas en AEW hasta ahora, Jon Moxley venció a FTR -una fue un mano a mano y otra un combate de tercias- así que muchos fans de la casa Élite se preguntan por qué él y Claudio Castagnoli no están participando en el torneo para coronar a los nuevos Campeones Mundiales de Parejas. De la misma manera, también cuestionan por qué «The Death Rider» ha estado sin aparecer en la programación. Afortunadamente, no hay nada de qué preocuparse con respecto a la respuesta.

► Jon Moxley lejos de AEW

Nuestros compañeros de Fightful señalan:

«Muchos lectores se han estado preguntando por qué Jon Moxley y Claudio Castagnoli no han sido incluidos en el torneo por el título de parejas de AEW después de vencer a FTR. No podemos hablar sobre las decisiones creativas en particular, pero hemos sabido que este tiempo fuera estaba planeado de antemano, y el dúo no iba a estar disponible durante el torneo.

Jon Moxley tiene compromisos próximos en México, así como en Japón, justo cuando el torneo estaría en su apogeo. Su lucha en México también estaba planeada hace más de un mes, y para entonces no habría estado disponible para participar en el torneo».

El 29 de marzo, Moxley, Castagnoli, Bryan Danielson y Matt Sydal lucharon ante Blue Panther, Místico, Último Guerrero y Volador Jr. en CMLL Homenaje a Dos Leyendas.

Igualmente, Moxley viajará a NJPW para luchar contra Tetsuya Naito en Windy City Riot el 12 de abril.

No está claro cuando Jon Moxley va a volver a la programación de AEW pero el 21 de abril será Dynasty y seguramente querría participar.