Jon Moxley quiere un mano a mano con Hechicero

Jon Moxley es conocido por sus luchas intensas y fuertes combates, por lo que verlo enfrentado a gladiadores del CMLL es algo raro de ver.

Sin embargo, él propició la rivalidad entre el Blackpool Combat Club y el CMLL, por lo que aunque no tiene un odio real contra los luchadores mexicanos, sí le gustaría enfrentar a Hechicero mano a mano.

Pero estaría dispuesto a enfrentar a cualquier luchador del CMLL que se le ponga enfrente, pues sabe que su estilo puede hacer estallar a más de uno y generar «problemas».

«No es nada personal, pero, ya sabes, probablemente hay muchos chicos aquí que probablemente me molestarían, que no me gustarían y probablemente no querrían acercarme a mí. Y esperemos que no nos encontremos con ellos esta noche. Y, ya sabes, si pasa algo así, ya sabes, podría ser feo para todos«.