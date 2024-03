Bryan Danielson: «Me gustaría un máscara vs. cabellera ante Místico»

Bryan Danielson se ha declarado como fan de la lucha libre mexicana, al grado que dentro de sus sueños estaba pisar la Arena México y luchar con Blue Panther.

Pero otra cosa que le gustaría hacer en México es participar en una lucha de apuestas, pues sabe que ese tipo de luchas es importante en el país.

Uno de esos duelos le hubiera gustado que fuera con el mismo Blue Panther, aunque reconoció que por la edad ya no ve factible un mano a mano; sin embargo, con otro gladiador que le gustaría enfrentarse es Místico.

«Me encantaría tener una lucha de cabellera contra cabellera o de cabellera contra máscara. Y me encantaría que fuera contra Blue Panther, pero no sé cuántas posibilidades tiene en este momento por la edad. Así que él perdería su cabello si hacemos eso.

«Para luchar por la máscara, me gustaría realmente, me encantaría hacerlo. Místico vs. Bryan Danielson. Máscara contra cabellera».