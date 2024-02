Las tres metas de Montez Ford para WrestleMania

A falta de no mucho más de un mes para el colosal evento, es una incógnita qué va a estar haciendo Montez Ford en WrestleMania 40. Atendiendo a que está colaborando con Angelo Dawkins y Bobby Lashley contra The Final Testament podría pensarse que los tres enfrentarán entonces a Karrion Kross y AOP en una lucha de tercias.

► Montez Ford en WrestleMania

Quizá para la edición de 2025 Montez ya esté recibiendo ese impulso individual de que tanto se viene hablando. Y entonces sí podría cumplir con dos de sus metas para «The Grandest Stage of Them All». La otra es hacer pareja con Bianca Belair, para lo cual no necesitaría más que otro equipo mixto con el que verse las caras.

Por sus objetivos para WM le preguntaron recientemente a Ford en Fightful:

«Wow. Exclusivamente aquí mismo, chicos, alto y claro; los objetivos de WrestleMania de Montez Ford. Ganar el Campeonato Mundial Peso Pesado en WrestleMania y hacer equipo con mi amorcito en WrestleMania, y también encabezar WrestleMania«.

Bianca intervino: «Tienes que decir eso.»

Montez respondió: «Ves, no puedes simplemente decir ganar, porque ese ganar podría ser… encabezar el evento principal, ganar el título mundial, competir con mi esposa. Objetivos de WrestleMania».

La opción de luchar en matrimonio parece la más cercana, aunque WWE no tiene una división tal y no es para nada habitual que combates así se disputen en WrestleMania o cualquier otro Premium Live Event. Además, el torneo Mixed Match Challenge quedó atrás hace años. Puede que ambos pudieran darle una nueva oportunidad.

¿Qué crees que Montez Ford logrará antes en WrestleMania?