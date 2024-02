La ex Campeona NXT, Tiffany Stratton, ascendió al elenco principal de la WWE a principios de este mes, firmando un contrato exclusivo con la marca SmackDown. El ex campeón NXT, Bron Breakker, hizo lo mismo poco la semana pasada, cuando el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, anunció su fichaje durante el episodio del 16 de febrero de la marca azul. Ambos se convirtieron en los recientes traspasos desde NXT, aunque se espera que no sean los únicos en este año.

► Tiffany Stratton y Bron Breakker, los recientes ascensos de NXT

Si bien estrellas establecidas de WWE NXT como Tiffany Stratton y Bron Breakker ahora han encontrado un nuevo hogar en el roster principal de la WWE, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Booker T, actual comentarista en NXT, se ha mostrado presto a aconsejarlos cuando necesiten de él.

Durante un episodio reciente del podcast The Hall of Fame, Booker T habló sobre su enfoque para ver cómo el talento en desarrollo hace la transición a la Raw y SmackDown, e indicó que, aunque es posible que sus horarios ya no coincidan con los de él, dejó en claro que pueden buscarlo cuando necesiten algún consejo de él.

«Pueden llamarme si me necesitan, pero eso es casi como ver a tu hijo abandonar el nido. ‘Ahora estás solo, niño’. Estarán muy ocupados. Van a correr. Es por eso que me alegra tanto trabajar con los muchachos de ‘NXT’, porque los veo todas las semanas. Estamos en el mismo lugar. Tienen las instalaciones de entrenamiento justo al lado. Si necesitamos trabajar en algo, podemos ver películas. Pero cuando estás en el roster principal, y cuando voy a trabajar y hago el show inicial, esos muchachos están corriendo. Están por todos lados… Para no trabajar con un talento como Tiffany Stratton en un solo movimiento, pero aun así poder trabajar con ella y darle ese poco de conocimiento que necesita para realmente acentuar ciertas pequeñas cosas, ha sido increíble. Verla aportar en el juego y lo hago ahí mismo, frente a mis propios ojos, y digo: ‘Está bien, ella lo está entendiendo. Lo tiene’. Eso es todo lo que necesitaba.»