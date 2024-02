Montez Ford: «Sí tengo interés en pelear en UFC»

Recientemente, las Superestrellas WWE, Bianca Belair y Montez Ford, fueron captados en cámara siendo parte de los asistentes VIP al UFC 298. Esto hizo que en una reciente entrevista con TNT Sports, Ford fuera cuestionado acerca de si tenía interés en pelear en MMA, específicamente, en la empresa UFC, que está aliada con WWE en la bolsa de New York bajo el nombre de TKO Group Holdings y la casa matriz, el dueño de ambas empresas, es Ari Emanuel y su empresa Endeavor.

Sorpresivamente, el ex Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Ford, reveló que sí, que es cierto que tiene interés en entrar al octágono y pelar, tal cual como lo hicieran Brock Lesnar, Bobby Lashley, Batista y CM Punk, también luchadores con paso en WWE. Estas fueron sus palabras:

► Montez Ford relata que tiene interés real en pelear en UFC

«¡Claro que sí! Siempre he sido un fanático de la MMA, siempre me he estado preparando para ello. Es algo de lo que estuve hablando en los últimos dos años, sobre ir realmente y tener un combate, ver a CM Punk, Brock Lesnar y Bobby Lashley, participando en diferentes promociones. Es algo en lo que tenía interés, pero fue rápidamente descartado por, eh *Toce*».



Así las cosas, todo parece indicar que Belair, su esposa, no le permite entrar al octágono y pelear en MMA. Veremos si logra convencerla en un futuro.