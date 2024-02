Drew McIntyre: «CM Punk y yo tuvimos problemas»

Drew McIntyre fue cruel con CM Punk cuando este dio a conocer la lesión que lo sacó de WrestleMania 40 diciéndole que había rezado para que se hiciera daño y sus plegarias fueron respondidas. Fue un momento impactante de WWE el cual «The Scottish Warrior» analiza en West Sport.

► Drew McIntyre y la realidad

«Para mí, eso es un poco lo que está sucediendo en este momento, hay esta libertad en la WWE, especialmente para las personas en las que la empresa puede confiar para salir ahí y ser tú mismo y hacer lo que sientes que es correcto, dentro de lo razonable. Los que pueden confiar en el micrófono. Hay esa sensación de ‘Voy a probar algunas cosas’. Mucho de esto, para mí, es, ‘Creo que esto es hilarante. Creo que esto funciona para el personaje. Creo que esto va a ser un momento genial’. Quiero elevar a Punk y decir que puedo relacionarme con él y decir cosas verídicas. Todo para mí tiene que estar basado en la verdad, para mí y para ese personaje, porque si es real para mí, es real para todos los demás, y lo sentirás. Punk y yo tuvimos problemas cuando era más joven, todo eso es verdad. Entré allí y le dije: ‘He pasado por lesiones, he tenido momentos arrebatados de mí, y puedo entender eso’. Habló sobre uno de sus amigos y él pasando por quimioterapia y cómo eso es un verdadero héroe. Me pude relacionar con eso. No lo supe hasta que estaba mirando detrás del escenario. Mi madre pasó por lo mismo. Desafortunadamente, así es como falleció. Le dije que podía relacionarme con todas esas cosas.

«Cuando se trata de la lesión y cómo sentí que él entraba en la empresa y saltaba por encima de Superestrellas, tratando de ocupar lugares en WrestleMania, especialmente mi lugar en WrestleMania, no iba a dejar que eso sucediera. Lo saqué y quería hacerle saber: ‘Recé para que esto sucediera’. La forma en que la gente reaccionó fue como una reacción tardía. ‘¿Acaba de decir eso?’ Pude sentirlo en la arena. La siguiente línea fue: ‘Después del Rumble, cuando me eliminaste, no pude dormir. Me decepcioné a mí mismo, decepcioné al mundo al no ganar el Rumble, pero más específicamente al ser eliminado por Punk. Al día siguiente me enteré de que se había desgarrado el tríceps del hueso, y esa noche dormí como un bebé y fui a Raw con una gran sonrisa en mi rostro’. Luego lo atacé, pisoteé su tríceps y lo eché por la puerta. ¿Dónde estábamos? En el evento principal de WrestleMania, eso es todo«.

Al ser preguntado sobre cómo equilibrar los verdaderos sentimientos con tener empatía hacia un hombre que sufrió una lesión, respondió: «Tenemos que ser profesionales. No deseo que nadie resulte lesionado, sin importar cuáles sean los sentimientos personales, aunque estén arraigados en la realidad, porque lo están. Solo tienes que esperar que todos sean profesionales y entiendan que estamos tratando de entretener a los fanáticos. Para mí, lo que funciona es la realidad y lo que es real. Ves boxeo o UFC; si sabes que los dos luchadores se desprecian absolutamente entre sí, estás mucho más involucrado que simplemente abrazándose y siendo amigos. Si están gritando y siendo separados en conferencias de prensa, insultándose y atacándose en redes sociales, estás más involucrado si sientes que este es un problema legítimo aquí. Si hay un problema legítimo, súbelo al diez.»