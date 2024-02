Dominik Mysterio es la Superestrella de WWE más abucheada. Cuando sale a escena, ni siquiera puede hacer una promo debido al ruido de los fanáticos en su contra. Rhea Ripley, Finn Bálor, Damian Priest y JD McDonagh también son rudos pero ellos no son tan odiados.

Ha pasado un tiempo pero además de lo mal que se ha comportado es comprensible que la gente no haya olvidado cómo «Dirty Dom» trató a su padre, a su madre y a su hermana. No es que no quieran verlo ganar es que ni siquiera quieren escucharlo.

► Los abucheos a Dominik

Y a WWE le encanta. Uno de los elementos más importantes de la lucha libre es generar una reacción en la fanaticada y no cabe duda de que Dominik lo consigue. Pero además esas situaciones que se crean en torno al joven luchador la compañía las utiliza de otra manera, como él explica en K100 w/ Konnan & Disco.

«Dicen que les gusta cuando hago eso, cuando salgo y trato de improvisar una promo, especialmente si necesitan recortar tiempo de algo o necesitan ahorrar tiempo, puedo salir allí con un micrófono durante dos o tres minutos, fingir hacer una promo. Todavía me siento bendecido de ser abucheado. No puedo decirte, en cada ciudad a la que voy, se hace más fuerte y más fuerte».

También asegura qe los abucheeos que se escuchan en cada una de sus apariciones son reales y no grabados; no sería una sorpreas que sí que lo fueran pues no sería ni la primera ni la última vez (y seguramente habrá algunos de nuestros lectores que no se crean las palabras de Dominik):

«No, no están grabados«.