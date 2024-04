Matt Hardy: «AEW ofreció renovar a Jeff Hardy»

Matt Hardy no renovó su contrato con AEW, por lo que actualmente es agente libre, lo cual le ha permitido volver a TNA y hablar con todas las compañías grandes. En cambio, Jeff Hardy sigue formando parte de la casa Élite. Además, le han ofrecido la renovación. Su hermano mayor lo cuenta en The Extreme Life Of Matt Hardy después de que nuestros compañeros de Fightful informaran de ello a principios de semana.

► Matt Hardy de Jeff Hardy

«Creo que eso es preciso, así que le daré crédito a Fightful. Parece que está llegando mucho antes de lo que pensábamos. Supongo que podrían extenderlo si es necesario, ya sabes, una vez más, no sé qué decidirán. Parece que, por lo que sé y lo que estoy al tanto, cuando me ofrecieron un contrato, también le ofrecieron uno a Jeff al mismo tiempo y eran muy similares, pero su fecha límite era mucho más temprana de lo que esperábamos. Entonces sí, ese informe es bastante exacto. Recientemente. Sí, [a Jeff también le ofrecieron un nuevo contrato].»

Matt también habla de si sus siguientes pasos estarán ligados a Jeff:

«Prefiero hacerlo con Jeff, porque Jeff y yo tenemos todas estas apariciones juntos. Somos mejores cuando estamos juntos, e incluso creo que Jeff lo admitiría y lo diría también. Es más beneficioso para nosotros cuando estamos juntos, así que veremos qué pasa. Si algo sucediera y tuviera que hacerlo por mi cuenta, estoy bien con eso, no tengo miedo de trabajar duro y apostar por mí mismo. En un mundo perfecto, sería Jeff y yo, trabajando juntos y tomando decisiones en conjunto hacia adelante.»