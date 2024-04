Triple H del WWE Draft 2024: «Será emocionante»

Mientras se escriben estas líneas solo quedan unas horas para el SmackDown del 26 de abril, donde se llevará a cabo la primera noche del WWE Draft 2024, en el que las únicas Superestrellas que no pueden cambiar de marca son los campeones y campeonas. Cada año, los fanáticos están deseando que llegue este evento de intercambio de elencos y habida cuenta del espectacular momento en que se encuentra la compañía puede decirse que este es el que más tiene a todos emocionados.

Camino a lo que ocurra esta noche, Triple H comparte sus pensamientos:

«El Draft siempre es un espectáculo emocionante. La diferencia con cualquier otra cosa es que requiere mucha planificación sobre dónde irá cada persona, dónde aterrizará. Queremos que los rosters estén equilibrados, que tengan un poco de todo. Así que el desafío radica en hacer que esto sea lo mejor posible a partir de hoy, pero al mismo tiempo, ofrecer el mejor espectáculo para esta noche. Siempre es un reto. Veremos cómo nos va.»

The #WWEDraft poses challenge, change, and endless opportunity… and it all begins tonight. 8/7c LIVE on #SmackDown @FOXTV pic.twitter.com/BlZXkqCsZp

— Triple H (@TripleH) April 26, 2024