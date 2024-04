Tony Khan: «WWE es como Harvey Weinstein»

Con motivo del Draft de la NFL de 2024 (es el presidente de los Jacksonville Jaguars) Tony Khan acudió recientemente a NFL Network. Pero la conversación no se enfocó únicamente en el football sino también en AEW; de hecho, el mandamás de la casa Élite llevaba un collarín por culpa del ataque que le propinaron The Young Bucks y Jack Perry en Dynamite.

Uno de los temas que trataron relativos a la compañía luchística es su posición dentro de la propia industria de las cuerdas. Fue entonces cuando Tony disparó de nuevo contra la WWE al afirmar que son el Harvey Weinstein del pro wrestling. Al mismo tiempo, señaló que AEW es como Pepsi.

«AEW, llevamos cinco años en esto, somos la startup deportiva más exitosa desde la AFL, antes de la fusión. No ha habido una marca desafiante que haya ganado tanto terreno en el mercado como AEW en muchos años. Somos como el Pepsi de la lucha libre profesional. Estamos frente a un gigante malvado. WWE es nuestro competidor, eso es contra quien estamos. AEW, como el Pepsi de la lucha libre profesional. WWE es como el Harvey Weinstein de la lucha libre profesional. Estoy realmente orgulloso de lo que hacemos aquí».

Tony Khan compares AEW & WWE and in doing so calls WWE the Harvey Weinstein of pro-wrestling. pic.twitter.com/6CKpxK3Jk1

— Wrestle Ops (@WrestleOps) April 26, 2024