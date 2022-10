Matt Hardy adelanta cómo podría volver a ser Broken

Si Matt Hardy ha cumplido 30 años de carrera en la lucha libre profesional es gracias, entre otras cosas, a haber sabido reinventarse con el paso del tiempo. Una de sus reinvenciones más importantes la encontramos en 2016, cuando dio inicio a su personaje Broken en IMPACT! Wrestling. También lo llevó a WWE, donde no tuvo el mismo éxito. Todavía no lo ha llevado a AEW, pero no descarta hacerlo. Nada tiene que ver su historia actual con The Firm con aquella pero él cree que puede ir de una a la otra. Lo explica en The Extreme Life of Matt Hardy.

► Matt Hardy, de The Firm a Broken Matt

«Creo que existe la posibilidad de que no esté fuera de las posibilidades. Definitivamente podría suceder, ya veremos. Va a ser muy interesante ver cómo este escenario, conmigo en The Firm, termina desarrollándose. Déjalo jugar. Quién sabe, esto podría llevar a que vuelva a ser Broken«.

Al mismo tiempo, el veterano luchador habla de esa importancia de reinventarse constantemente.

«Quiero decir, siempre tienes que evolucionar. Siempre tienes que refrescarte. Quiero decir, simplemente no puedes dar lo mismo, no puedes hacer reposiciones. Al igual que la lucha libre profesional es 52 semanas al año, tienes que dar contenido nuevo y de primera. Siempre tienes que hacer avanzar la historia. Siempre tienes que evolucionar y lo mismo ocurre cuando vuelves a visitar a un personaje diferente».

