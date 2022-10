Matt Hardy es un tremendo talento que hace mejor a cualquier compañía. Lleva décadas demostrando ser uno de los mejores del mundo. Pero sus mejores tiempos han quedado en el pasado. Siempre es un gusto verlo luchando o teniendo un segmento ya que en ese sentido es también impresionante. Una gran mente luchística la del veterano. Por todo esto se entiende que AEW lo use con asiduidad pero no tanto como él desearía. Por mientras quiere mantenerlo en su elenco también necesitan construir a luchadores más jóvenes pensando en el futuro.

► Matt Hardy entiende su rol en AEW

Y él no está molesto por no tener más tiempo en televisión, como explicaba recientemente en Busted Open Radio. Le gusta la posición en la que está actualmente en la compañía. Además, dejando a un lado sus declaraciones, las cuales leemos a continuación, nunca se sabe cuando puede dar la sorpresa y quizá ganar un título. No anduvo lejos hace unos cuantos meses cuando se reunió con Jeff Hardy. Lamentablemente, este está actualmente ausente debido a sus últimos problemas legales. Hace poco nos enteramos de que puede que no vuelva pronto.

«Estoy bien con eso en el esquema general de las cosas. Ante todo, me encanta trabajar con AEW. Me encanta trabajar con Tony Khan, es un jefe tan fácil y es muy, muy generoso en muchos sentidos. Tengo ideas y tenemos un gran elenco, así que el tiempo en televisión es poco para mucha gente, y entramos y salimos, pero estoy de acuerdo con eso. Siento que estoy en posiciones importantes y cada vez que me ponen en una posición, me ponen en una posición para tener éxito, que es algo que no sucedió en mi última carrera en la WWE«.

¿Os gustaría ver más a Matt Hardy en AEW?