Dutch Mantell cree que Bray Wyatt sorprendió al Universo WWE en su retorno por su ruptura de la cuarta pared y por mostrarse tal como es. También piensa que volvió en el momento adecuado. Por otro lado, entrando al plano negativo, opina que WWE podría tener problemas para configurarlo con un oponente debido a que el elenco no es demasiado amplio. Continuamos ahora con el mismo camino no tan positivo pues el mánager luchístico valora que el endemoniado no es capaz de que los fanáticos lo abucheen, de molestar, de ser rudo.

► El único problema de WWE con Bray Wyatt

Antes de nada quizá haya que aclarar que no se sabe de momento si Wyatt vuelve como técnico o como rudo, o como una de las dos. Pero recordando su anterior etapa en la compañía Mantell critica la falta de capacidad que tiene el luchador de conseguir que los fans se vuelvan contra él. Aunque la crítica es también a WWE.

«Todavía no soy el mayor fanático de Bray, pero no depende de mí establecer el valor de mercado. Depende de los fanáticos. Y lo que digo es que si quieres a Bray Wyatt, más poder para ti. Pero no creo, aparte de sus ventas de mercancía, que son astronómicas, según escuché, no creo que agregara tanto a los house shows o a los eventos premium porque simplemente entraba al ring y simplemente golpear a los chicos. ¿Dónde está el odio en eso? No hay odio.

«Quiero decir que no lo hizo, pero simplemente aparecía y vencía a los muchachos. Entonces, ¿cómo vas a abuchear a un tipo que básicamente acaba de vencer a otro tipo directamente? ¿Por qué estarías enojado? Por nada. Simplemente los derrotaba. Así que ese fue el único problema que vi con él”.

¿Estáis de acuerdo con Dutch Mantell?