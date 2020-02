Se acerca el día final de Matt Hardy en WWE. El primero de marzo de este año vence su contrato. Sin embargo, la compañía hace todo lo posible por retenerlo.

Y ahora se conoce cuál es la última carta que Vince McMahon sacó de su manga para impedir que Hardy se vaya a AEW.

En la más reciente edición del Pro Wrestling Insider Elite Audio, Mike Johnson reveló él cree y siente que, al final del día, Hardy aceptará una renovación multimillonaria con WWE.

«Hemos recibido un montón de preguntas acerca de Matt Hardy. Su contrato está programado para acabarse el primero de marzo, que es este domingo. Mucha gente me ha preguntado qué va a hacer, y esta es solo mi teoría. Sé que WWE le ha hecho muchas propuestas en las últimas semanas. Se ha hablado de que él esté trabajando de alguna manera en el sistema de NXT.

«Mi instinto me dijo que probablemente Matt Hardy se quedará en WWE. Claro, existe la posibilidad de que abandone WWE, pero para ser sinceros, no he escuchado ningún rumor real y con bases acerca de que Hardy quiera trabajar para AEW. Que vaya a ir a NJPW no es una posibilidad que vaya a suceder. Podría granar un buen dinero en las indies, pero en este punto de su carrera, bien podría firmar otro acuerdo con WWE por mucho dinero».

Recientemente, Hardy contestó en YouTube a un comentario de un fan de la siguiente manera:

My personal take-

As a pro wrestling independent contractor, it is vital that you rely upon yourself to promote & grow your stock. Hopefully, a solid creative idea garners the backing of your promoter. If not, it’s on you. That’s just the reality of how this industry works now. https://t.co/8wqJBV470e

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 25, 2020